Sergio Canales ha dejado de ser jugador del Real Betis Balompié. El mediocentro, uno de los futbolistas de más clase de la plantilla y también de los más queridos por la afición, ha dicho adiós a su etapa como verdiblanco antes de poner rumbo a México, donde jugará en el Rayados de Monterrey.

En su despedida, el cántabro, que ha militado en clubes como Racing, Real Madrid y Real Sociedad, no pudo contener la emoción.

No pudo evitar llorar, tras poner punto y final a su estancia en un club en el que lleva desde 2018. Un total de cinco temporadas que, viendo cómo caían las lágrimas de sus ojos, le han marcado.

El club, además, ha compartido una entrevista con Canales en su Youtube oficial, con el cántabro hablando sobre su salida del Betis, y también sobre todos los años que allí ha pasado.

"El Betis es el sitio más importante de mi carrera"

"Ya sabía que iba a llegar aquí desde hacía unos meses. Fue un verano tranquilo. Estaba más preparado que nunca. Lo hablaba, me veía preparado para dar un salto en mi carrera. Para llegar a un sitio en el que sentirme importante. Vine a parar al mejor sitio imposible. El más importante de mi carrera. Ha sido una decisión difícil", comienza.

Y prosigue: "He intentado darlo todo... en un sitio en el que me he sentido muy cómodo desde el comienzo. Estoy muy agradecido. Siempre he tenido mucho cariño. Siempre ayuda".

"Al final son cinco temporadas y cuatro han sido increíbles. La pasada fue dura... y bueno, creo que me quedo con todo. Levantar la Copa del Rey fue increíble", cuenta.

Porque para él está claro: "El Betis es el club más importante de toda mi carrera... y me da mucha pena. Es algo meditado. Entiendo que sea difícil".

"Estoy seguro de que llegarán muchos éxitos"

Y, entre lágrimas, deja una frase para el futuro del Betis: "Estoy seguro de que van a llegar muchos éxitos".