Julen Lopetegui ha cumplido 100 partidos como entrenador del Sevilla. Desde su llegada al conjunto hispalense, el entrenador vasco ha logrado crear un proyecto deportivo competitivo y ganador.

Por ello, el club le ha querido hacer un emotivo homenaje en el que no han faltado mensajes de apoyo de Monchi, del presidente José Castro, y de sus seres queridos.

Charlando en el canal de Youtube oficial del cuadro sevillista, Lopetegui era sorprendido cuando le pusieron un vídeo en el que su padre le mandaba su apoyo. El entrenador no pudo contener las lágrimas.

"Es mi padre y tiene 90 años. Una de las cosas que realmente echo de menos es poder estar más con él. Él tuvo una operación hace un año muy importante. Es durísimo, fortísimo, ha salido increíblemente bien. Me emociono porque uno de los debes que tengo en mi cabeza es el poco tiempo que he tenido para dedicar a mi madre, que ya no está, y a mi padre, que ya tiene esa edad", dice Julen, emocionado.

Además, Julen recibió otra sorpresa. Esta vez de Pilar, la mujer de uno de sus mejores amigos que falleció años atrás, y que le dedicó estas emotivas palabras: "Ya sabes que las dos personas que nos faltan habrían disfrutado de esa feria maravillosa. Solo quiero que seas muy feliz y que la vida te dé momentos muy buenos porque te lo mereces". Julen se volvió a emocionar recordando a su amigo José Manuel.

"Es mi mami madrileña. Pilar. Una persona que quiero mucho. Ella ha sido la mujer de uno de mis mejores amigos. Un padre, un hermano y un amigo. Difícil en una persona tener esas cosas como el gran José Manuel Molina. Nos dejó hace años. Como dice bien pilar lógicamente está en el recuerdo. Ella se refiere al Moli y a su madre. Seguro que nos dan ese pequeño empujón que siempre necesitamos", cuenta Lopetegui.