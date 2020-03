Joaquín Sánchez ha reaparecido, otra vez, en las redes sociales durante la cuarentena por el coronavirus. Tras la ristra de chistes y el 'Bamboleo', el atacante del Real Betis se ha 'disfrazado' de abuela.

En las historias (publicaciones que perduran 24 horas) de Instagram, se puede ver como su mujer, Susan Sabol, le graba con usando el filtro de una abuela.

Durante la grabación, le pregunta a qué hora se levantará y qué hará durante el día: "Me levantaré a las ocho y media, desayunaré y haré el trabajo de ejercicio".

Posteriormente, Joaquín explica cómo está llevando estos días de confinamiento: "No sé porque estoy fatal con los nervios. Siento una sensación de mucho agobio por la situación. A ti te aguanto tres cuartos de hora, más no. Ya no puedo más".