Con motivo de la presentación del evento solidario 'Koeman Cup by Fundación Sportium', que tendrá lugar el próximo 8 de julio y cuya recaudación irá destinada a la Fundación Cruyff, Ronald Koeman ha hablado ante los medios por primera vez desde que fuera destituido en octubre de 2021.

Tras el cese del neerlandés, Sergi Barjuán se hizo cargo del equipo de manera interina durante unos partidos hasta que el club anunció el fichaje de Xavi Hernández.

Desde entonces, Koeman ha permanecido alejado de los focos mientras que el Barça ha ido encadenando decepción tras decepción en Champions League, Copa del Rey y Liga.

En rueda de prensa, el neerlandés ha querido destacar que su destitución no ha cambiado el rumbo del equipo y ha señalado directamente a Joan Laporta, presidente culé, por no apoyarle.

"Es verdad que la situación del Barça es la misma que la mía. Eso quiere decir que cambiar un entrenador no siempre es algo que te garantiza mejorar. No quiero hacer ninguna crítica. Lo único que pido es apoyar a Xavi. Es la situación porque un entrenador no es el único culpable. No he tenido el apoyo máximo del presidente y espero que haya aprendido de esto y apoye a Xavi", ha señalado.

"Sabemos exactamente el riesgo de ser entrenador si las cosas no funcionan como el club piensa: te pueden echar. Pero, a mí, por parte del presidente me deja dudas. Decir 'off the record' no sé si sigue, tenemos dudas... No es bueno. Hay que hablar claro hacia adentro, pero hacia afuera defender entrenador. Si no apoyas a tu entrenador, aún es más complicado", ha añadido.

Además, el técnico ha pedido "máximo apoyo" para el actual entrenador: "La situación del club me duele, da pena porque soy culé. Pido máximo apoyo para Xavi, es una leyenda, muy buen entrenador, persona de casa y poco culpable de que el Barcelona esté en esta situación".

Eso sí, ha querido eludir comparaciones: "Seguramente ha mejorado en unas cosas. Han tres jugadores que pueden jugar arriba. No es bueno comparar. Cuando me fui, el Barcelona estaba a ocho puntos y ahora casi al doble. No es bueno comparar. La tarea de Xavi es igual de complicada que la mía. No hace falta mentir, si pierdes los últimos partidos en casa es por algo. Esta es la realidad hoy en día del Barcelona. Necesita tiempo para volver a lo que fue, y por eso pido la tranquilidad y no pensar que no hemos ganado títulos... hay que pensar a largo plazo, poner confianza y apoyo al entrenador".