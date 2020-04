El Liverpool ha confirmado el positivo en coronavirus de Kenny Dalglish. El jugador, leyenda 'red' durante las décadas de los 70 y los 80, tiene COVID-19 pero, como han informado, permanece de momento completamente asintomático tal y como expresa la familia del exfutbolista en un comunicado.

"Ingresó para un tratamiento de una infección, por la que requirió antibióticos intravenososo. Posteriormente se le realizó la prueba del coronavirus y el resultado, inesperadamente, fue positivo", dice.

Por si acaso, la familia informó que Dalglish ya había estado aislado de forma voluntaria por más tiempo del recomendado: "Él diría que siguiéramos todos las indicaciones de gobierno y expertos durante estas semanas".

"Pediría que se les dé el espacio al personal del NHS para hacer su trabajo durante un momento desafiante para ellos, y que se respete la privacidad de su propia familia. Espera estar en casa pronto", termina el comunicado de la familia.

