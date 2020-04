Arjen Robben sabe cómo se las gasta el coronavirus. El holandés, exjugador de entre otros equipos el Real Madrid, ha contado en la web del Bayern de Múnich como se las gasta una enfermedad que golpeó duramente a su mujer Bernardien.

"Estuvo fatal. Llegó un momento en que sentía mucha presión en el pulmón cuando respiraba", cuenta el neerlandés.

Por fortuna, todo parece ir volviendo a la normalidad: "Poco a poco vuelve a sentirse mejor. El último test dio negativo".

"No fue ni mucho menos una sensación agradable. No te llegas a sentir bien en dos días, no se pasa todo de hoy a mañana", cuenta Robben.

Además, se muestra tremendamente agradecido a sus amigos: "Ellos nos hacían la compra y la dejaban delante de la puerta de casa".