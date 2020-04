Los errores de Loris Karius en la final de la Champions de 2018 siempre quedarán en la memoria de los aficionados del Liverpool. Algunos incluso llegaron a amenazarle de muerte, tal y como ha contado en una entrevista a 'Sport Bild'.

"He recibido algunas amenazas de muerte. Pero no puedo tomarlas en serio. Estas son personas que publican comentarios de forma anónima y ni siquiera muestran sus caras en sus perfiles. No creo que cuando la gente me vea, se atrevan a abrir la boca", explica.

Karius, además, ha recordado el golpe que sufrió con Sergio Ramos, que le provocó una "conmoción cerebral": "Limitó mi visión. Esto fue confirmado después de una investigación realizada por especialistas cerebrales".

"Nunca lo usé como una excusa", se defiende el ahora guardametea del Besiktas. "Cuando la gente se ríe de alguien que tiene la cabeza herida me cuesta entenderlo", indica.

Por otro lado, Karius culpa a las redes sociales de todos los comentarios que recibió: "Si lees las publicaciones, no puedes dormir durante dos días". "Es una locura lo que la gente dice desde el anonimato y los graves insultos, comentarios discriminatorios y racistas que te envían. Si hay amenazas personales o amenazas de muerte, se viola el límite", finaliza.