Esta ha sido la mejor temporada de Karim Benzema con la camiseta del Real Madrid. Hasta la Federación Francesa de Fútbol lo ha reconocido. Pero el delantero no solo se ha ganado al madridismo por sus brillantes actuaciones, sino por sus palabras.

En una charla con algunos de sus fans a través de Youtube ha respondido de manera muy contundente a algunas cuestiones, dejando varios titulares interesantes. ¿Cambiaría la Copa del Mundo por las cuatro Champions? "Jamás, en la vida", contestó Karim.

Y no es el único mensaje directo hacia el Real Madrid. Al ser cuestionado por su once tipo no duda en responder "el del Real Madrid". ¿Y los mejores defensas? "Me enfrento a ellos cada día: Sergio Ramos y Raphael Varane".

El francés sonaba como uno de los grandes favoritos para hacerse con el Balón de Oro. Sin embargo, el premio fue cancelado debido a la atípica temporada disputada tras el parón por el coronavirus. "Claro que pienso en el Balón de Oro, desde pequeño, pero no es una obsesión, no me vuelve loco, pero cuando eres competitivo es normal que pienses en eso. Estás obligado", afirma.

Con respecto a los entrenadores que más le han hecho progresar durante su carrera, Benzema no pude quedarse con uno y da varios nombres: "De todos he aprendido algo. Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Vincente Guérin, Zinedine Zidane... todos me han dado un plus".

Y sentenció con una frase muy llamativa. Un fan le pidió que eligiera al mejor driblador del planeta... y Karim sorprendió con su respuesta: "Neymar, y ya paro ahí".