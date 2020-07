No es nada habitual escuchar elogios desde el fútbol francés hacia Karim Benzema. Y mucho menos desde la Federación. Sin embargo, su presidente, Noël Le Graët, ha lanzado flores al delantero del Real Madrid, recién proclamado campeón de LaLiga.

"Benzema ha completado una temporada excepcional con el Real Madrid", afirma en 'RMC Sport', aunque no se moja sobre si es o no el mejor jugador del mundo actualmente: "No me corresponde juzgarlo porque no he visto todos los partidos. Pero en mi opinión hizo la mejor temporada de su carrera".

Y no le falta razón. El galo ha firmado 21 tantos en LaLiga, solo por detrás de Leo Messi, convirtiéndose en el faro del ataque del Real Madrid. Sus actuaciones (y sus goles) han sido parte fundamental de la 34ª Liga blanca.

Estas palabras procedentes de la Federación Francesa contrastan con otras del pasado. Y es que Benzema no va convocado con su selección desde el año 2015, tras el estallido del caso de Mathieu Valbuena.

Desde entonces, desde Francia han ignorado su presencia. "Su etapa aquí terminó", llegó a decir Le Graët con respecto a una posible convocatoria. Pero el debate se ha vuelto a abrir de par en par. Sobre todo en la prensa, que ha destacado su papel en este Real Madrid post-Cristiano.

Con la cancelación del Balón de Oro en esta edición, Benzema no podrá aspirar al gran galardón individual del mundo del fútbol. Y eran muchas las voces que lo exigían. El francés tendrá que esperar al menos una temporada más.