El exfutbolista del Atlético de Madrid Juanfran Torres, ahora en el Sao Paulo, ha concedido una entrevista a 'EFE' en la que ha repasado los últimos meses, marcados por la crisis del coronavirus, y además ha recordado la final de Champions League de 2016 en Milán ante el Real Madrid.

"He visto mucha hipocresía, no solo en el mundo del fútbol, he visto mucha hipocresía en las redes sociales", lamenta el lateral, que podría renovar con el cuadro brasileño por una temporada más.

"Muchos futbolistas bailando, cantando... mientras el mundo pasa por una situación tan mala", ha remarcado el alicantino, que está viviendo la crisis en Brasil, el país más afectado de toda América Latina.

El fútbol, como todas las competiciones deportivas, se encuentra detenido en Brasil. El campeonato debía comenzar el pasado 3 de mayo, pero se ha visto afectado por la pandemia. De momento, no hay fecha de regreso.

"Heridas de guerra"

El lateral también ha recordado la final de Champions League de 2016, en que el Atleti cayó por penaltis ante el Real Madrid. Por todo lo que pasó, que íbamos perdiendo, me toca tirar el último penalti y no consigo marcar. Antoine no consiguió marcar el penalti que teníamos durante el partido. Pero más tarde o más temprano lo vamos a conseguir", cuenta.

"Es una herida que ya está cerrada, una herida de guerra cerrada que está allí y yo me siento orgulloso de todas estas heridas y de haber vivido estas situaciones. Prefiero ganar todo y he ganado muchas cosas, pero las finales que también he perdido me han ayudado a ser la persona que soy", explica.

La victoria en Anfield

Preguntado por la eliminatoria entre el Atleti y el Liverpool, Juanfran habla de "muy buenas sensaciones" sobre este equipo de Simeone: "El Atlético de Madrid lo prepara muy bien, el míster lo prepara muy bien, tenemos muy buen equipo. Yo creo que vamos a ganar, pero también pensaba que ganaríamos las otras dos y no".

"Son tres partidos", afirma sobre la fase final de la Champions que se disputará en Lisboa en el mes de agosto. El Atleti, ya clasificado para cuartos de final, podría ser coronado campeón de Europa ganando tres encuentros.