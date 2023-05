Juan Cala, jugador del Cádiz, y Diakhaby, futbolista del Valencia, se enzarzaron en redes sociales después de lo sucedido en Mestalla con Vinicius y los insultos racistas que recibió en el partido que el Real Madrid jugó ante los che.

Fue el cadista el primero en reaccionar en redes sociales: "Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos, ¿no? No hay comunicados, ni vídeos. La afición no sale a culpar. El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio".

A eso respondió Diakhaby. Primero, el valencianista expresó su apoyo a Vinicius para posteriormente mandar callar a Cala.

"Sigues hablando porque te han protegido muy bien, así que cállate un rato", dijo.

Cala no lo hizo, y contestó: "No, no me voy a callar porque tengo los mismos derechos que tú. Solo digo que hubo un incidente de racismo en vuestro estadio y ni a ti ni a tus colegas os vi en el campo sacando al equipo en favor de Vinicius".

"Y si a mis compañeros Momo, Theo, Choco o Awer un tío les insulta ten claro que soy yo y no la Policía el que saca al energúmeno del estadio. En la vida todo el mundo acaba en su sitio, y tú con tus hechos ya estás más que retratado", sentenció Cala.

Todo viene por un partido en 2021

El roce entre ambos viene de 2021 cuando, en el minuto 29, Cala llamó supuestamente "negro de mie***" al valencianista en el por aquel entonces Ramón de Carranza.

Los che se retiraron del campo, para luego volver sin el central para reanudar el envite.

Cala defendió su inocencia, y cinco días más tarde LaLiga comunicó no haber encontrado pruebas: "No se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles prueba de que el jugador Juan Cala insultase en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby".

El Comité de Competición, el pasado mes de junio, archivó el caso.