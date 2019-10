Josep Pedrerol se cuestiona en 'El Chiringuito' el interés de los políticos en la crisis del Málaga, preguntándose por qué el jeque ha hablado con el programa y no lo ha hecho con las autoridades.

"¿No puede llegar el alcalde de Málaga al jeque? En 'El Chiringuito' hablamos con el jeque y el alcalde no puede, ¿entendéis algo? El alcalde de Málaga y el presidente de la Junta de Andalucía no hablan con el jeque y 'El Chiringuito' sí... ¿Os creeis que los políticos están ayudando al Málaga? Yo no me lo creo", defiende Pedrerol.

'El Chiringuito' estuvo en Málaga, tratando la delicada situación que atraviesa el equipo andaluz. Al-Thani rompió su silencio en exclusiva en el programa, negando que tenga intención de vender el equipo.

Te puede interesar:

El jeque Al-Thani del Málaga, en exclusiva en 'El Chiringuito': "Si alguien está dispuesto a vender su alma..."