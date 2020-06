La segunda parte de Gareth Bale ante el Eibar sigue trayendo cola. A pesar de que ningún integrante del equipo destacó en el segundo pase, al galés se le vio abstraído y apático del juego.

Durante 'El Chiringuito', 'Loco' Gatti afirmó que "Bale triunfaría en el Barcelona" y que sería pichichi junto a Leo Messi, a lo que Josep Pedrerol quiso responder con un ejemplo aplicado al programa.

"Yo aquí puedo decir, por ejemplo, Quim no hables. La gente sabe quién es bueno y quién no si le paro o no le paro", explicó en primera instancia el presentador.

"Si ayer sale en la segunda parte Bale y la rompe, le pinta la cara a Zidane, como muchos de vosotros a mi. La gente está viendo cómo trabajas en cada momento y qué actitud tienes", añadió Pedrerol.

Por otro lado, Josep insistió en los factores que han alejado a Bale de un rendimiento óptimo y continuado en el Madrid: "Sabemos que tiene un umbral del dolor muy bajo, que hace bromas con el Madrid, que le gusta más el golf que el fútbol, que habla cuatro palabras de español en ocho años y nunca en zona mixta, y que también es muy bueno".

"Tiene un campo de golf al lado de su casa y cobra 12 millones de euros, ¿cómo se va a ir?", zanjó Pedrerol.