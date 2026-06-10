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'El Chiringuito'

Josep Pedrerol y el culebrón Julián Álvarez entre Atleti, Real Madrid y Barça: "Veremos quién ríe el último..."

El Real Madrid comunicó este martes que había hecho una oferta por Julián Álvarez y el Atleti, tal y como hizo con el FC Barcelona, respondió en redes sociales.

Chirin

El culebrón Julián Álvarez acaba de empezar. Se ha hablado del interés del Barça, con mofa del Atlético de Madrid por medio. Y ahora asoma el Real Madrid, que este martes hizo un comunicado oficial informando de una oferta de 150 millones de euros que fue rechazada. Los rojiblancos, por cierto, también respondieron en redes.

Y Josep Pedrerol inició 'El Chiringuito' con una frase lapidaria: "El Barça ofrece 100 millones por Julián Álvarez y el Atleti se ríe, el Madrid ofrece 150 millones por Julián y el Atleti se ríe. Veremos quién se ríe el último este verano".

Y cuenta cómo fue la oferta: "Florentino Pérez le dice a Enrique Cerezo que le hace una oferta de 150 millones de euros. Y le dicen que no está en venta".

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