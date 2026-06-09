El Real Madrid confirma que ha ofrecido 150 millones por Julián Álvarez y que el Atleti los ha rechazado

El conjunto blanco ha emitido un comunicado en el que informa que el cuadro colchonero se ha remitido a la cláusula de rescisión del jugador.

El 'bombazo' que anunció Florentino Pérez en campaña era Julián Álvarez. Tal y como prometió el presidente, y ha confirmado el club a través de un comunicado, este martes le han presentado al Atlético de Madrid una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez.

En el citado texto el conjunto blanco añade que los colchoneros, a pesar de "agradecer la oferta" dadas las "buenas relaciones entre clubes", se han remitido a la cláusula de rescisión.

Esta es de 500 millones de euros, un montante completamente fuera de mercado, por lo que quedará por ver si hay segunda oferta o si el Atleti se cierra en banda a vender a su estrella.

Además del fichaje de Jose Mourinho, el Madrid ya se ha reforzado con Konaté (libre procedente del Liverpool) y Dumfries (previo pago de 20 'kilos' al Inter de Milán) para la próxima semana. Queda por ver qué ocurrirá con Endrick y Nico Paz, cedidos destacados esta pasada campaña.

La situación actual, tras la oferta merengue, es cuando menos llamativa. Hace dos semanas, según se contó en 'El Chiringuito', el Barça ofreció 100 millones por Julián. Ahora, el Madrid ofrece 150, por lo que aparentemente el Atleti no dejaría salir al argentino por menos de dicha cantidad.

Es decir, si los culés quieren seguir en la puja, deberán aumentar su oferta en más del 50%... o los rojiblancos se verían obligados a aceptar una oferta inferior con tal de que el jugador no acabe jugando con la camiseta del máximo rival.

Comunicado oficial

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.