Qué mejor que debutar a lo grande. Qué mejor que entrar al campo y hacer lo que se ha de hacer. Qué mejor que hacer lo de Joselu ante Noruega en su primer partido con la selección de España. Porque el delantero, el 'killer' del español, ese tipo de jugador que vive del gol, completó su primer partido, o más bien sus primeros minutos, con la elástica del combinado nacional con un doblete en apenas 60 segundos.

Sí, cuesta pensar en un debut mejor. Cuesta recordar a algún jugador que prácticamente convirtiera en gol los dos primeros balones que tocó. Porque Joselu, el jugador del Espanyol que ya pidió a gritos tener un hueco en la lista para el Mundial de Qatar, ha sido el gran nombre propio del primer encuentro de Luis de la Fuente como seleccionador de España.

No es para menos, porque en apenas un cuarto de hora anotó dos goles. En quince minutos se coronó, y cerró además de la forma más brillante posible el triunfo por 3-0 de la Selección ante Noruega en La Rosaleda. Y lo mejor para él es que fueron dos pero bien pudieron ser tres.

Salió en el 81'... y en el 85' ya marcó dos

Ni siquiera fue titular. Saltó al verde, con el 12 a la espalda, en el minuto 81. Con Noruega buscando el empate, España tuvo más huecos para buscar la verticalidad. Primero estuvo más que cerca de convertir en gol una buena jugada de Ceballos. No, no pudo ser. No fue por poco, muy poco. Por centímetros no impactó bien con la bola con su pie derecho.

Con la cabeza fue diferente. El centro medido de Fabián lo remató de manera magistral Joselu al palo opuesto de Nyland. El arquero noruego no pudo hacer absolutamente nada con el cabezazo sutil y bien dirigido del '9' del Espanyol y de España.

Luego, el segundo. Balón recuperado en ataque y ofensiva que acabó en los pies de Joselu tras un centro de Oyarzabal. Su pase rebotó en un defensa, le cayó al punta y no perdonó. Disparo ajustado al poste y gol.

La era De la Fuente empieza más que bien

Entre uno y otro, un minuto. El primero, en el 84. El segundo, en el 85. No puede haber mejor debut posible.

Doblete saliendo desde el banquillo en apenas dos balones tocados y, además y lo más importante, victoria de España. La era Luis de la Fuente empieza bien. El camino a la Euro 2024, también.