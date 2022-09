Lewandowski, Benzema o Haaland: es el debate que ha surgido en un arranque de temporada en el que los tres puntas están haciendo lo que mejor saben: marcar, marcar y marcar.

Unos prefieren el juego asociativo de Karim, otros la potencia de Erling y otros la experiencia y pulcritud de Robert.

En 'El Chiringuito', debatiendo sobre ello, Jorge D'Alessandro sorprendió a todos afirmando que el polaco no era santo de su devoción.

"No me gusta Lewandowski, me gusta otro fútbol, el vértigo... A mí me gusta Mbappé, otro tipo de '9'", señaló el argentino ante la crispación de la bancada culé.