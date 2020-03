Han pasado justo siete días del positivo de Jonathas de Jesús, delantero del Elche. En una entrevista a 'Globo' ha relatado cómo fueron sus primeros días tras conocer que estaba infectado y cuáles fueron sus síntomas. Lo peor, cuenta, fue antes de que le realizaran las pruebas.

"Comencé a sentir fiebre, un malestar muy grande. Pensé que sólo era una migraña. Como me dolía mucho la cabeza, también me dolía el cuerpo. A la mañana siguiente hablé con el médico del equipo y me dijo que me hiciera el test rápidamente, porque todos eran síntomas del virus. Entonces di positivo", cuenta el jugador del Elche.

Asimismo, ha querido mandar un mensaje a Brasil, su país, donde el virus no está tan extendido como en Europa: "Tenemos que pensar mucho allí en Brasil, porque algunas personas no son conscientes de la gravedad de este virus. Si yo que soy un deportista de élite tenía dolor, imagina una persona mayor".

Por último, el brasileño ha afirmado que su estado de salud ha mejorado y que en los últimos días ha comenzado a hacer deporte. En sus redes sociales ha publicado diferentes vídeos dando toques con la pelota en su terraza. "Estoy entrenando un poco en casa, pero siempre siguiendo las recomendaciones de los médicos y los preparadores físicos", explica.