"Sabemos lo que ocurre, pero prefiero no hablar sobre ello". El que habla es Joao Félix, preguntado por los problemas del Atlético de Madrid esta temporada después de caer 4-2 ante el Barça.

El portugués ha dejado estas enigmáticas palabras en una entrevista a 'The Athletic': "No lo sé. Hay muchas razones, no puedo decir una...", insiste el 7 rojiblanco.

Porque Joao sigue sin encontrar su sitio con Simeone: "Al principio estaba muy bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso roto en el pie. La gente no lo sabía, se enteraron después de la operación".

"Aquí aprendí algunas cosas que son difíciles de aprender en otros equipos. La forma en que defendemos, aprendemos mucho. Creo que he mejorado mucho en eso. Y también en girar con la pelota y correr con la pelota. Eso es lo más importante", señala el ex del Benfica.

¿Y cuáles son sus retos de futuro? Lo tiene muy claro: títulos y el Balón de Oro. "Ganar la Champions League, ganar el Mundial o la Eurocopa con Portugal y, por su puesto, el Balón de Oro. Para llegar ahí tengo que mejorar, trabajar, ser inteligente, cuidarme y cuidar mi cuerpo y mente", afirma.

"Siempre trato de divertirme tanto como puedo, por supuesto con responsabilidad. Me gusta hacer que otras personas disfruten de mi fútbol. Los juegos más grandes son los más divertidos para jugar, donde puedo mostrar mi habilidad", explica.

Pero el gran titular de Joao son esas enigmáticas palabras sobre los problemas del Atleti... y rechazar hablar sobre ello. ¿Qué habrá pensado el Cholo Simeone al leerlas?