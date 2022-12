El Mundial de Qatar será recordado por siempre como el más polémico de la historia por ser un país sin cultura futbolística y que no respeta los derechos humanos ni de las mujeres. Y esta controversia ha durado hasta el último día.

En la entrega de medallas en el partido por el tercer puesto entre Croacia y Marruecos, se produjo un momento incómodo en el que un jeque se negó a darle la mano a la árbitra Neuza Back.

Justo ella es la última de los cinco árbitros que estuvieron en ese partido. Sus cuatro compañeros, todos hombres, saludan primero a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, luego al jeque y luego a más personas.

Cuando es el turno de la árbitra, saluda primero a Infantino y le entrega la medalla. Pero al llegar al jeque, ambos se saludan asintiendo ligeramente con la cabeza.

No final do jogo o representante do Qatar cumprimenta todos os árbitros com uma espécie de beijo esquimó. Quando chega a vez da mulher a realização muda de plano mas é visível que não a cumprimentou. O Infantino não ficou indignado? Aposto que sabia e aprovou. pic.twitter.com/sFJjDlnidz