La cadena 'Sharq Emroz' informa que Cristiano Ronaldo ha sido condenado por la Justicia de Irán a 99 latigazos por 'adulterio'. Y se entrecomilla porque lo único que hizo el portugués fue abrazar a una fan.

Todo ocurrió hace unas semanas en Teherán, capital de Irán, donde el luso viajó con el Al-Nassr para enfrentarse al Persépolis en la fase de grupos de la Liga de Campeones asiática.

En el hotel le esperaba la pintora iraní Fatima Hamami, que está paralizada al 85%.

Aficionada reconocida de Cristiano, le regaló unos cuadros y Ronaldo, como haría cualquier otro, le dio un abrazo en señal de agradecimiento y se fotografió junto a ella.

Sin embargo, no se esperaba lo que iba a ocurrir después. Decenas de abogados iraníes han presentado una denuncia contra el delantero ya que según la ley iraní, tocar a una mujer equivale a adulterio.

Por lo tanto, y sin el Gobierno de Arabia Saudí no hace de mediador con Irán, si Cristiano Ronaldo regresa al país recibirá la condena.

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan

In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is 'HARAM' as per Islamic #Sharia Law

If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W