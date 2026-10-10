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¡Se suspende el Rayo Vallecano - Athletic Club por lanzamiento de objetos al campo de Vallecas!

El colegiado del encuentro Sánchez Martínez mandó a los jugadores al túnel de vestuarios después que comenzaran a caer aviones de papel al césped de manera masiva.

Rayo Vallecano - Athletic Club Rayo Vallecano - Athletic Club Getty

El Rayo Vallecano volvía meses después a su casa, a Vallecas. Pero la tensión no ha tardado en aparecer después de unas semanas muy complicadas. Martín Presa es el gran señalado por toda le gestión que ha obligado al Rayo a abandonar su estadio y así lo siente la afición del equipo de la Franja.

Alrededor del minuto 13, la grada de Vallecas ha estallado en contra de Presa lanzando aviones de papel y pequeñas pelotas de goma al césped. Sánchez Martínez, colegiado del encuentro, ha parado el encuentro en primera instancia pero, tras ver que el lanzamiento no paraba, ha mandado a los jugadores a túnel de vestuarios.

Minutos después, cuando la situación se ha calmado, los jugadores han vuelto a salir al césped para seguir disputando el encuentro. Todo tras un episodio tremendamente polémico que deja muy señalado a Presa y que solo aumenta la tensión en el Rayo Vallecano. La situación es insostenible.

El encuentro se ha reanudado por unos segundos pero uno de los fondos ha persistido en lanzar aviones y pelotas. Sánchez Martínez, tras hablarlo con entrenadores, capitanes y Policía Nacional, ha decretado al suspensión del partido.

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