El próximo 11 de julio se cumplirán 10 años del gol de Iniesta que supuso la consecución del primer Mundial de la historia de la selección española.

Ahora, a sus 36 años, Andrés ha repasado en el 'Corriere dello Sport' su salida del Barcelona, destacando a Leo Messi sobre el resto de sus compañeros, y ha contado sus planes de futuro.

"Una de las condiciones que quería al salir era no tener que jugar contra el Barcelona. Jugar en otro equipo europeo no tendría sentido. Me fui porque entendí que lo había dado todo al Barcelona. Tenía ganas de ver un fútbol distinto, en un país distinto. Quería seguir aprendiendo y creciendo como jugador", señaló Iniesta sobre su fichaje por el Vissel Kobe japonés.

Además, el manchego explicó qué hará una vez cuelgue las botas: "Luego intentaré ser entrenador. Pero todavía falta un poco, me siento bien, feliz, quiero seguir jugando y este campeonato japonés me ha sorprendido, es muy competitivo".

Estando Messi en la picota por la mala racha del Barça en las últimas semanas, Iniesta no dudó en elogiar a su excompañero: "Se ha hablado mucho de Messi, para mí es el número 1, porque lo tiene todo. Pases, asistencias, regate, gol, espíritu de equipo. Sabe ser determinante en casi todos los partidos, y lleva años siéndolo. Nunca vi a un jugador tan decisivo y fuerte como Messi".

A su vez, Andrés explicó que Leo y Cristiano Ronaldo no son comparables: "Leo es distinto, inalcanzable. Luego cada uno tiene sus preferencias. Nos gusta hacer comparaciones, pero para mí no son comparables. Incluso si marcan casi el mismo número de goles".