Andrés Iniesta, exjugador del FC Barcelona, ha asegurado estar "convencido" de que el club azulgrana "nunca" ha comprado árbitros, en relación al caso de los pagos a Negreira y a todas las informaciones que están apareciendo en las últimas horas.

"Estoy totalmente convencido de que nunca se han comprado árbitros. En el periodo que he sido jugador ni he sentido ni he visto ninguna cosa rara", ha dicho en 'RAC 1'.

"La información es notoria y entiendo que todo se está mirando, qué sucedió y qué no, y veremos a ver lo que pasa...", ha expresado el futbolista español.

Este jueves se ha conocido que la UEFA ya investiga al FC Barcelona por los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros durante 17 años, entre 2001 y 2018. Una investigación que podría terminar en sanción.

El sumario de la operación, al que ha tenido acceso laSexta, desvela los "regalos" que Negreira hacía a los árbitros. Además, en su declaraciones el exvicepresidente del CTA aseguró que no cobraba del Comité porque "ya tenía su empresa de la que cobraba del Barça".