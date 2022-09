Con gravedad cero, a a más de 6.000 metros de altitud y en una cabina de 75 metros cuadrados de un avión: así ha completado Luis Figo su espectacular Récord Guinness.

El exfutbolista portugués ha jugado -y ganado por 2 a 1- un partidillo disputado por encima de las nubes para entrar en la historia del libro de los récords.

"Las condiciones son totalmente diferentes. Es extremadamente complicado y difícil poder jugar", ha señalado el luso tras la proeza.

Ever seen zero-gravity football before? ️

Mastercard hosted a record-breaking match featuring football legend Luis Figo ⚽️ pic.twitter.com/EYi4FlN8tY