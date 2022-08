Ya lo dijo Florentino Pérez en 'El Chiringuito' después de que se confirmase la renovación de Kylian Mbappé con el París Saint-Germain: "Este no es mi Mbappé", afirmó el presidente del Real Madrid. Y parece que no le faltaba razón.

En el primer encuentro liguero del conjunto francés en la Ligue 1, han quedado al descubierto las desavenencias entre el tridente de Christophe Galtier.

Primero fue Neymar quien lo dejó claro con diversos 'me gusta' tras el partido que señalaban a Mbappé como el 'dueño' del PSG después de que el técnico francés afirmara en rueda de prensa que Kylian es el encargado de tirar los penaltis a pesar de haber errado una pena máxima este fin de semana.

Pues bien, ahora se ha viralizado un vídeo en redes sociales en el que el '7' del cuadro galo choca contra Leo Messi en el verde y, lejos de pedir disculpas, prosigue como si con él no fuera el asunto.

La mira del argentino, simplemente, lo dice todo mientras Mbappé se dirige a Neymar para presumiblemente pedirle que le dejara tirar desde los once metros después de fallar minutos antes otro penalti.

A falta de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes, es palpable la falta de 'feeling' entre Mbappé con Neymar y Messi. La pregunta es: ¿Hará algo el PSG por solucionarlo o la renovación de Kylian lo 'impide'?

