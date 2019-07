Iker Casillas no jugará esta temporada con el Oporto. El de Móstoles se incorporará al 'staff' del club luso y pone fin así a una carrera extraordinaria en la que lo ha ganado absolutamente todo. Desde que debutase con el Real Madrid ante el Athletic con 18 años, el portero no ha hecho otra cosa que acumular éxitos en cada club que ha jugado y en la Selección.

Efemérides tempranas, como la Octava en la misma temporada en la que debutó. O la Novena, en la que fue clave tras salir del banquillo sustituyendo a César Sánchez el día en que todo cambió para él. Porque en ese momento era suplente, y su enorme actuación ante el Bayer Leverkusen le valió ser, junto a Raúl y Zidane, el héroe de la final. Y ese mismo año un accidente doméstico de Cañizares le hizo ser titular con España en el Mundial de Corea y Japón.

Pero no todo se explica con 'suerte', porque Iker Casillas está por encima de toda superstición. Sus memorables paradas y sus reflejos no son cosa de un día, sino de unas dotes innatas que le hicieron ser, junto con Gianluigi Buffon, el mejor portero de su generación. A diferencia del italiano, él tiene no solo una sino tres Champions. Y al igual que el italiano, cuenta en su haber con un Mundial.

Fue en 2010, en Sudáfrica, con la España de Vicente del Bosque derrotó a Holanda en la final por 1-0 con gol de Iniesta y con un Casillas vital que salvó un gol cantado de Arjen Robben. Fue la culminación de su carrera y un techo que ya comenzó a tocar en Europa con el Real Madrid y con la propia Selección en 2008. En 2012 lo remató con la segunda Eurocopa y en 2014 con su última Champions League.

Seis Ligas tiene, cinco con el Real Madrid y una con un Oporto en el que encotró su lugar tras su adiós a la Casa Blanca. Puso rumbo al club portugués en el verano de 2015, y ahí ha sido donde ha vivido sus últimos días como portero salvo claro está que se recupere. Su paso por la entidad lusa le ha servido para ser, al menos de momento, el jugador con más partidos en la historia de la Champions.

Ahora se incorporará al 'staff' del Oporto, después de sufrir el 1 de mayo un infarto de miocardio del cual aún se está recuperando. La puerta a su vuelta sigue abierta eso sí, y es que las leyendas nunca se retiran del todo.

