Iker Casillas se ha sincerado como nunca antes en una serie documental que está preparando para Movistar. El portero, ex de Real Madrid y Oporto, ha relatado cómo vivió el infarto que sufrió tras un entrenamiento con los lusos, y no ha escatimado en detalles.

"Cuando me voy con el entrenador de porteros noto que me quedo sin aire y que el pecho me oprime. Hay una sensación de medio segundo, no llega ni a eso, en que hasta el aire te sabe diferente", cuenta.

Casillas narra cómo fue lo que sintió: "Me tumbé en el suelo y no podía. Me estaba pasando algo serio. Era una angustia... es como estar en una piscina y no salir de ella. Me ahogaba".

"¿Me vas a abrir el pecho? Pregunté a la doctora que me hizo el electrocardiograma", dice Iker.

Casillas desvela cómo fueron las pruebas, como la del cateterismo: "Sentía mucho calor, le dije al médico que no lo aguantaba. Él me respondió que era normal, que eran 30 segundos".

"Cuando meten el líquido del contraste lo pasé mal, pero luego, cuando lo quitó todo, sentí que la bocanada de aire ya era limpia", relata Casillas.

El exportero sabe que, de haberle pasado en su casa, posiblemente no estaría aquí: "Me habría quedado en el sitio. Las noches las pasas con angustia, hasta un estornudo es un drama. Y no he vuelto a dormir boca abajo".

"Tenía tal angustia que ya dije, me voy a dormir, y si no me despierto pues no me despierto, pero intentaré descansar", recuerda Casillas.

Casillas, poco a poco, se está adaptando y aeptando su nueva situación: "Es la primera vez en 22 años que no hago pretemporada con el equipo. Es raro, da envidia sana. No tienes en la cabeza eso de 'hasta aquí he llegado'. Alguna vez quiero correr para darle a la pelota, pero el cuerpo ya no está igual. Es algo lento".

"Dicen que no tengo la necesidad de volver. Lo sé, pero a los que nos gusta competir toda la vida y superar retos somos así", finaliza Iker.

