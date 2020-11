El deporte español quedó enmudecido cuando saltó la noticia del infarto de Iker Casillas. Corría el mes de mayo de 2019 cuando, durante un entrenamiento con el Oporto, sufrió un fortísimo dolor en el pecho.

Hace tres meses, cuando cumplía un año sin jugar tras el episodio cardíaco, 'El Santo' anunció su retirada. Ahora, de la mano de la empresa 'Idoven', Casillas ha querido recordar ese difícil momento.

"El 1 de mayo de 2019 mi vida cambió, volví a nacer. De repente noté un pequeño mareo al hacer ejercicios con el preparador de porteros, los médicos vinieron a atenderme como a cualquier otro jugador que se lesiona y me mandaron rápidamente al hospital. Todo fue muy rápido, no podía pensar que me fuera a dar un infarto", comienza relatando Casillas.

El campeón del Mundial con España ha reconocido que nunca se imaginó que algo así pudiera pasarle a él: "Jamás piensas que te pueda suceder algo así, pero es algo que nos puede pasar a todos".

"Cuando te ocurre algo así, te hace abrir los ojos y comprender la importancia que tiene cuidar y analizar tu corazón con regularidad", añade el exguardameta.

En su recuperación, la empresa 'Idoven' fue clave. Le proporcionaron análisis cardiológicos con un dispositivo portátil a domicilio y Casillas decidió apostar por su tecnología e invertir en ella, llegando a ser la imagen de la empresa y contando su historia a través del citado vídeo.