En Alemania había temor a que Japón y España firmaran un 'biscotto' que dejara a los germanos fuera del Mundial de Qatar. Sin embargo, lo que pasó fue todo lo contrario y fue la propia Alemania la que salvó a España de caer eliminada.

Esta derrota de los de Luis Enrique frente a Japón ha provocado que España sea segunda de grupo y esté en un lado más fácil del cuadro. Esto ha hecho que Hugo Sánchez, exfutbolista mexicano, asegure que España se dejó perder para no cruzarse con Brasil.

David Faitelson, de 'ESPN', preguntó a Hugo Sánchez sobre esto, a lo que el mexicano respondió tajante: "Yo te aseguro. No estaba ahí, no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas".

De hecho, confiesa que en su etapa en el Pumas, salió con suplentes para así evitar a un rival más peligroso en la liga mexicana. "Guadalajara les ganó ese partido por goleada y él quedó conforme con su decisión, 'porque yo quería eso'", dijo. "No es que España le tenga miedo a Brasil, sino respeto", añadió.

"No lo va decir nunca (Luis Enrique), los técnicos no vamos a decir nunca 'me dejé ganar'. Simplemente es 'prefiero esto'", dijo para cerrar el tema, ante la incredulidad de Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y los analistas Roberto Gómez Junco y Francisco Gabriel de Anda.