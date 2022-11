La realidad del Grupo E del Mundial de Qatar es la siguiente: España lidera con 4 puntos y una diferencia de goles de +7 seguida de Japón, con 3 puntos y diferencia de goles 0, Costa Rica, que suma 3 puntos y -6, y Alemania, que es colista con 1 punto y -1 de diferencia de goles.

En caso de empate, dicho factor es el que decanta la balanza en favor de uno u otro. Y es en este punto en el que entra en juego el conocido 'biscotto', es decir, el acuerdo entre dos equipos para dejar fuera a un tercero.

Es por ello que, puestos a hacer cábalas, si Japón le ganara a España, los nipones pasarían a octavos como primeros de grupo con 6 puntos, la Selección sería segunda con 4 unidades y Alemania estaría obligada a vencer a Costa Rica por una diferencia de, al menos, ocho goles (muy, muy difícil, pero no imposible).

Los de Luis Enrique jugarían con fuego si el combinado del sol naciente se lleva la victoria, pero Costa Rica, que tiene opciones de clasificarse si gana a Alemania, no venderá barata su piel.

Expuesta la realidad, son comprensibles las súplicas del cuadro germano a España tras el final del partido de este domingo.

"Flick me comentaba que contra Japón tenemos que ganar, y yo le dije que aunque no lo necesitamos, nunca saldremos a pasearnos o defender ganando un 1-0. No es parte de nuestro objetivo", ha explicado Luis Enrique, denotando el carácter aguerrido de la Selección.

Por su parte, Dani Carvajal también desveló qué le dijo su compañero en el Real Madrid Antonio Rüdiger: "Me ha dicho que ganemos a Japón. No creo que nadie tenga duda que saldremos a ganar. Nosotros primero queremos ganar todos los partidos".

A Dani Olmo, que juega en el Leipzig alemán, también le dieron la vara: "A mí también me lo han dicho, pero nosotros al final vamos a ir a ganar siempre".

Queda por tanto claro que la Selección no va a dejarse ganar por Japón, aunque es cierto que si Alemania no comienza desde la primera parte goleando a Costa Rica, el lado del cuadro más favorable pasa por ser segundos de grupo y así evitar a Brasil hasta la final, la gran favorita.

Posibles rivales en octavos del Mundial de Qatar

Si España acaba como líder de grupo, se medirá al segundo clasificado del Grupo F, que lo forman Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

De terminar segundos, nos esperaría el líder del grupo F, que en estos momentos es Croacia empatada con Marruecos, aunque Bélgica suma una unidad menos y se enfrentará en la última jornada a una Canadá que no se juega nada.

Eso sí, en caso de ser primeros, los cuartos serían ante el vencedor del enfrentamiento entre el primero del Grupo G (Brasil, Serbia, Suiza o Camerún) y el segundo del H (Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur). A priori, Brasil o Uruguay.

De ser segundos, los cuartos de final nos enfrentarían al ganador entre el primero del grupo H, que apunta a ser Portugal, y el segundo del G, que puede ser Suiza.