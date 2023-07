Ya no se puede fallar. Ya está prohibido perder. Ya no es posible caer. Ya no debe suceder de nuevo lo de contra Japón. Lo que sucedió en el último partido, en el tercer encuentro, del grupo de España en el Mundial. Sí, duele, pero de las derrotas se aprende. Y mejor que haya sido ahí que en las eliminatorias. Mejor ahí que contra Suiza.

Porque ya llegamos a la fase del K.O. Ya llegamos, o mejor dicho hemos llegado, a donde toda derrota equivale a un adiós. A donde perder significa volverse a casa. Y no. Volver a casa hay que volver, pero claro está una vez jugada y ganada la final.

Para eso aún queda, pues España ha de avanzar de la fase de octavos donde espera Suiza. Donde se pondrá en valor la reacción de la Selección. Donde habrá que ver cómo es de fuerte la moral de las jugadoras de Jorge Vilda después de la derrota, dolorosa, ante Japón.

Mejor perder ahora que después

Pocas conclusiones positivas se pueden sacar del claro y contundente 4-0 ante las niponas. Ante el combinado que supuso la primera gran prueba de fuego para España. No se superó, evidentemente, y lo que se necesita es que esa frustración, ese dolor por la derrota, se convierta en coraje y ganas para revertir todo.

Para que no suceda más y para sacar esa escasa cosa positiva que uno puede sacar de una goleada en contra. El aprendizaje. El saber cómo y qué hacer. Y el qué no hay que hacer. Porque la experiencia es experiencia, tanto buena como mala, y es eso lo que ha de hacer valer España.

La experiencia, quién lo podría decir así, de la derrota. Del que se ha caído y que debe volver a levantarse. Porque es el siguiente paso. Resurgir. Resurgir, mirar al frente y caminar. Caminar hacia el triunfo. Hacia cuartos. Hacia la victoria ante Suiza.

Selección, la helvética, que tan solo ha ganado un encuentro en la fase de grupos. Que ha metido únicamente dos goles. Que, eso sí, no ha recibido un solo tanto en contra. Con 5 puntos, uno menos que España, sale como primera con Noruega como segunda, dejando fuera a Nueva Zelanda y a Filipinas.

Horario y dónde ver en TV

El partido de octavos de final del Mundial de fútbol femenino de Australia y Nueva Zelanda que enfrenta a Suiza contra España comenzará a las 07:00 de la mañana del sábado 5 de agosto, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en TV en RTVE.