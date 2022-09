Derbi madrileño. Partido grande. Partido importante. Partido que tanto afición como jugadores y cuerpo técnico de cada equipo en liza marca en rojo en el calendario. Que marca con una X dada su importancia. Sí, son 'solo' tres puntos en juego, pero siempre hay algo más que eso cuando Atlético y Real Madrid miden sus fuerzas.

Hay algo que va más allá de la puntuación. De ganar. De perder. De empatar. Hay un factor emocional. La típica de lucir la camiseta el día siguiente. De las conversaciones de bar o cafetería. De saber que has ganado a uno de tus grandes rivales, o a tu gran rival.

Y, de nuevo, viene caldeado el ambiente entre Atleti y Real Madrid. Todo por unas declaraciones de Koke, por unas palabras con Vinicius y sus celebraciones de fondo. Por unos bales que no va a cambiar. Por una polémica avivada que está dando trasfondo al envite.

Sin Benzema... pero con Courtois

Por si no hubiera ya bastantes ingredientes de calidad para estar pendientes del comienzo. Para estar con los ojos más que abiertos cuando suene el pitido inicial. Porque frente a frente están dos de los mejores equipos de LaLiga y de Europa, con cracks en cada zona del campo... pero con una importante baja.

La de Karim Benzema. El francés no ha llegado a tiempo para el derbi. No ha superado los problemas físicos que tenía consigo, y Ancelotti ya ha confirmado que no está. Baja más que sensible, y ahora la clave será con quién sale 'Carletto' en el Metropolitano.

Quizá con Rodrygo. Quizá con Hazard. O quizá con algo diferente. Sea con quien sea, el equipo blanco está más que en forma tras ganar todos los partidos disputados esta temporada.

El picante, además de lo sucedido en los días recientes, lo pondrá Thibaut Courtois en su nueva visita al feudo rojiblanco. En su primera visita tras su "el lado bueno" de la Champions League tras afrontar una final vestido de blanco después de la jugada con el Atlético en 2014. Su placa en los alrededores del estadio, en entredicho.

¿El momento Joao Félix?

El belga tendrá un duelo en portería con Jan Oblak. El esloveno sí estará en el derbi, pero llega entre algodones. Jugó ante el Oporto hace semana y media, y desde entonces descansando. Y recuperándose como ha podido en cada sesión tanto en solitario como con sus compañeros. Buena parte de lo que suceda en el Metropolitano puede depender de él.

Y de los otros grandes jugadores que hay por cada equipo. Vinicius, Joao Félix, Griezmann, Modric, Kroos... Buena constelación la que se va a dar cita en el verde del estadio rojiblanco.

Horario y dónde ver en TV

El derbi entre Atlético y Real Madrid, en el Metropolitano, dará comienzo a las 21:00 hora peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en TV en Movistar Plus, en el dial 52 (Movistar LaLiga).