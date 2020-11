Andrés Iniesta se ha visto las caras con Oliver Atom... o más bien, con el jugador japonés que inspiro la creación del en el país del Sol Naciente conocido como 'Captain Tsubasa'. El ex del Barça, ahora en el Vissel Kobe, jugó contra el FC Yokohama de Kazu Miura, legendario futbolista de, ojo, 53 años. Y sigue en la J-League.

Miura disputó cinco minutos en el partido en cuestión, que acabó con victoria del equipo de Yokohama ante los de Iniesta por 2-1.

Tras el envite, el veterano Miura buscó a Iniesta para intercambiar camisetas y, ya que estaban, para que se la firmase.

El nipón es uno de los jugadores más importantes del fútbol asiático. Formado en el fútbol brasileño, en 1994 fue el primer japonés en jugar en Italia, más concretamente en el Génova C. F. C.

En su país es uno de los más respetados, tras más de 20 años de trayectoria en los que ha estado hasta en siete equipos diferentes.

En 1998, declaró que quería jugar hasta los 75 años. Tiene 53, y temporada tras temporada firma un nuevo contrato.

Miura ha jugado en, ojo, cinco décadas distintas en el fútbol profesional, después de que debutase con el Santos hace ya 34 años en 1986.

