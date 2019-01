Hazard: "El Madrid sin Zidane es diferente, pero sigue siendo el Real Madrid"

Eden Hazard, estrella del Chelsea, ha reconocido en 'France Football' que el Real Madrid es una opción que le agradaría en un futuro. "¿Si querría fichar por el Real Madrid? ¿Por qué no?", explica el belga.

"Si Zidane fuese mañana al Manchester United, por ejemplo, yo no estaría allí. El Real Madrid sin Zidane es diferente, pero sigue siendo el Real Madrid", afirma.

No sólo eso, también ha reiterado que quiere "probar algo distinto después de Inglaterra", aunque no ha confirmado su marcha al 100%: "Hay cosas que quizá hagan que me quede".