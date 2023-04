En el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se vivió un momento muy tenso en la grada del Camp Nou. A Konrad, aficionado polaco del Atleti, le quitaron una bandera de la grada. Primero fue un aficionado local y después la seguridad, que le sacó del campo.

El aficionado ha contado que la seguridad le permitía volver a su asiento siempre que se quitara la camiseta del Atleti y dejara la bandera en otro lugar: "Esta situación no fue provocada por mi comportamiento, yo no quería ofender a nadie. Si yo colgué la bandera, solo yo debería quitarla".

"Mi intención no era atacar a los sentimientos nacionalistas ni nada similar. Simplemente fui a ver el partido de mi equipo", cuenta este fan polaco del Atleti, que acudió con su mujer al partido.

La escena fue absolutamente lamentable. Decenas de aficionados del Barça insultándole, llegando uno de ellos a intentar quitarle la bandera: "No me expulsaron del estadio. Me pidieron que saliera de mi sector. Después, volví un rato después".

El Barça, en un comunicado en la mañana de este lunes, ha justificado la decisión diciendo que aplicaron la normativa que dice que no se puede tapar la publicidad. Además, el club aclara que no se expulsó al aficionado.