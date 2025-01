Haaland elige a su tenista favorito: "Rafa Nadal, pero está retirado..."

Durante una entrevista en 'TNT Sports', a Erling Haaland le han hecho una batería de preguntas y el noruego, haciendo alarde de su clásica sinceridad, ha dejado varios titulares muy llamativos.

Uno de ellos ha sido cuando le han preguntado cuál es su deporte favorito aparte del fútbol. El delantero del Manchester City, sin titubear, ha asegurado que el tenis.

"¿Tienes un jugador favorito?", le han planteado a Haaland, que ha tenido una rápida respuesta.

"Rafa Nadal, pero él está retirado ahora", ha arrancado en un primer momento antes de mencionar a su segundo tenista favorito.

"Así que, el español: (Carlos) Alcaraz", ha apuntado Haaland, que también ha querido tener un 'guiño' hacia uno de sus compatriotas: "O Casper Ruud. Noruego".

