"Cuando llegué, quería saber por qué no era titular": así de claro se muestra Bernd Schuster en 'El Cafelito' cuando Josep Pedrerol le pregunta por la figura de Guti.

El alemán se declara un admirador del juego del madrileño: "Le dije a Guti que conmigo jugaría todo... ¡y no me creía!".

Y de hecho no falló: "Me alegro un montón porque creo que acerté con él, me dio un rendimiento muy bueno".

"Él se sintió importante. Luego lo tuve en el Besiktas y también me dio un rendimiento muy bueno", ha añadido.

Además, Schuster le contó una anécdota que tuvo con el centrocampista en su primer partido en el banquillo blanco.

"Hay una anécdota muy buena. El primer partido fue un derbi contra el Atlético en el Bernabéu. En el 70' iba a hacer dos cambios y él ya se iba fuera y le dije: '¿Qué te he dicho? Vuélvete'. No se lo creía", expuso el alemán. La sonrisa de Guti al escucharle, delatadora.