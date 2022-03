Pep Guardiola ha elogiado el papel de la selección argentina y de Lionel Scaloni. Afirma el entrenador del Manchester City que la experiencia en el fútbol no es sinónimo de éxito: "La experiencia en el fútbol es una gran mentira".

"Yo lo he contado a mis jugadores cuando estaba en el Barcelona, en el Bayern de Munich y ahora aquí. En la final de la Champions League de 2005, el resultado era de 3-0 en el descanso a favor del Milan contra el Liverpool. El equipo italiano tenía a un equipo experimentado con mil batallas en sus botas con jugadores como Cafu, Maldini, Dida, Nesta, Gattuso, Pirlo, Crespo, Inzaghi... y perdieron en 20 minutos. La ilusión de gente joven como Scaloni y Aimar que también está le dieron lo que el grupo necesitaba y funcionó", ha dicho el catalán en una entrevista a 'Olé'.

Cree Guardiola que la victoria en la Copa América les vendrá bien para Catar: "Ganar la Copa América les ayudará en el Mundial de Catar. Tengo la sensación de que es un equipo que no pierde desde hace mucho y eso da fortaleza".

"También el hecho de tener a Messi ayuda, que sabes que él solo te lo gana. O no te lo gana pero tiene esa capacidad de generar de la nada dos o tres acciones que acaban en gol o deja solo a los compañeros que tiene por delante, como Di María, Lautaro, Julián Álvarez... Toda esa gente que tiene por delante para crear juego eso genera fortaleza", dice.

Ve a Leo Messi como la figura clave en el que podría ser su último mundial: "Ojalá llegue bien al Mundial, que entrene bien los meses antes. Yo no hablo con él después de la Copa América. No es fácil ser Messi y fue una liberación para él ganar el campeonato. Para mí, Messi es todo en mi carrera y me hizo ser más competitivo".