Rodrigo Hernández afronta este curso su primera temporada en la Premier League. Tras apenas dos años al máximo nivel, primero en el Villarreal y luego en el Atlético, el mediocentro dejó a los rojiblancos para poner rumbo al Manchester City de un Pep Guardiola que siempre que puede pone a la política en la primera línea del deporte.

Sobre todo en lo relacionado con el tema catalán, en los que el de Santpedor ha sido bastante tajante. Rodri, en una entrevista concedida para 'Marca', ha defendido a su técnico y también ha aprovechado para mandar un dardo a España.

"Sabemos cómo es España, no se aceptan las opiniones y todo el mundo hace juicios críticos", afirmó el centrocampista sobre su entrenador y el país.

Rodrigo, además, comparó el estilo de Guardiola con el que Simeone tiene en el Atlético: "Tienen dos formas de trabajar diferentes y dos puntos de vista distintos, pero los dos son ambiciosos y ganadores".

Y es que el mediocentro está más que feliz: "Me está ayudando mucho, está claro que estoy contentísimo con él de entrenador. No sabría decir si él fue el factor decisivo para que me fuera al City, quizá fue más el proyecto".

