Joe Jackson, periodista de 'The Guardian', metió el dedo en el ojo -figuradamente- a Pep Guardiola por su discurso en la Champions League en la última rueda de prensa del técnico del Manchester City, previa al partido contra el Atalanta.

"Hola, Pep. Joe Jackson, de 'The Guardian'. Si no estáis preparados para ganar la Champions ahora... ¿Cuándo crees que estaréis listos? ¿En primavera o en la próxima temporada?", preguntó el periodista, que encontró un "no lo sé" como respuesta. Lejos de rendirse, siguió insistiendo de manera más incisiva en busca de una respuesta.

"El motivo por el que te lo pregunto es que se ha invertido mucho dinero y cada año dices lo mismo... y veo un poco extraño que no creas que el City esté todavía preparado", asegura Jackson, que consiguió una respuesta de Guardiola.

"He contestado esta pregunta muchas veces desde el primer año. Puedo contestar otra vez, pero tú sabes mi opinión. Respondí en mi primera rueda de prensa cuando llegué hace cuatro años. He contestado muchas veces y tengo la misma opinión. Lo vamos a intentar, no sé quién va a ganar -la Champions-. Si ganamos estaremos contento y si no ganamos, lo intentaremos el próximo año. Eso es todo", contestó Guardiola.

Te puede interesar:

Las frases políticas de Guardiola: desde "un país llamado Cataluña" a "España vive una deriva autoritaria"

Artur Mas desmiente haber sondeado a Pep Guardiola para que opte a presidir la Generalitat

Mitin de Pep Guardiola ante los medios: "Creo que Europa y Gran Bretaña deberían dar un paso en el conflicto de Cataluña"