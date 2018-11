Griezmann: "No tengo miedo a decirlo, sueño con el Balón de Oro"

Antoine Griezmann, estrella del Atlético de Madrid y uno de los referentes de la selección francesa campeona del mundo, ha conceddo una entrevista a 'ESPN' en la que repasa muchos temas, entre los que destaca su objetivo de ganar el Balón de Oro.

"Es lo más grande que se puede ganar, es el premio más histórico y más prestigioso. Soy un jugador que piensa en el colectivo, pero sería bueno ganarlo por todo lo que he pasado, especialmente después de haberme separado de mi familia a los tres años", explica.

Además, ve "difícil de entender" haberse quedado fuera de los tres finalistas del premio 'The Best': "No se trataba sólo de mí, también de otros jugadores franceses que también fueron rechazados. Es sorprendente que no se tenga en cuenta a los campeones del mundo".