Desde que Gareth Bale fichase por el Real Madrid en septiembre de 2013, la polémica le ha perseguido continuamente: desde las lesiones hasta su supuesta falta de compromiso, pasando por el golf y la famosa pancarta de 'Gales. Golf. Madrid. In that order'.

En una entrevista para el podcast 'The Hat-trick' para la ICC, organizadora de la International Champions Cup, el galés ha hablado de su futuro y su situación en el conjunto blanco.

"¿La MLS? Es una liga que está subiendo y continua con su crecimiento, muchos jugadores quieren venir a la MLS en estos momentos, definitivamente es algo que me interesaría, me encanta ir a Los Angeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí", expresó Bale, dejando la puerta abierta a jugar allí en un futuro.

Por otro lado, como no, le preguntaron por la famosa pancarta que exhibió con Gales: "Vi las pancartas que los chicos me habían mostrado unas semanas antes y algunas imágenes, bromeábamos al respecto. Algunos de ellos decían después del partido si nos clasificamos vamos a buscarlas y las cogemos. Yo les dije que no iba a ir a cogerla".

Por otro lado, reconoció que tiene buena relación con toda la plantilla del Real, pero que habla más con dos jugadores: "En Madrid hablo mucho con Luka, ya habíamos estado juntos en Tottenham durante 5 años y otros 7 años aquí. Naturalmente me llevo muy bien con Luka, hablo también mucho con Toni Kroos. Me llevo bien con casi todos, pero si digo la verdad específicamente con ellos dos".

Por último, y algo menos usual en futbolistas, Gareth relató cuál es la cara oscura del fútbol: "La parte mental del deporte nadie la había considerado durante años. Si mencionabas el estado emocional decían que eras débil. En la última década se habla mas abiertamente sobre ello, está mejor visto. La gente esta animando a los jugadores a compartir estos sentimientos".

"Pienso que es difícil manear la presión, las criticas, las cosas negativas del deporte. Creo que si te han educado de una forma correcta y no te comes mucho la cabeza, tienes que relajarte y pensar que como jugador tu das lo mejor de ti en el campo", añadió el galés.

"Vas a tener días malos como es natural, pero mientras sepas que has dado lo máximo de ti, aunque no haya sido el mejor resultado, no tienes que echarte la culpa por ello", zanjó Bale.