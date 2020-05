Al mundo del fútbol se le paró el corazón y se le cortó la respiración tras conocer que Iker Casillas había sufrido un infarto. El 'Santo' del Real Madrid, el verdugo de Arjen Robben y el confidente de tantos largueros, tenía que enfrentarse cara a cara contra su peor pesadilla: dejar el fútbol.

Un año después del crudo momento, Iker ha querido compartir un vídeo a modo de tráiler de un documental con 'Movistar' sobre cómo han transcurrido estos últimos 365 días, donde el portero se ha alejado de los medios y se ha centrado en su familia y en su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.

"El 1 de mayo de 2019 me levanto y me voy a entrenar. Noto que me voy quedando sin aire y que me cuesta respirar. En ningún momento pasó por mi cabeza que pudiera ser un infarto", comienza contando Casillas.

"No sé que será del futuro, la verdad es que me da igual, lo importante es estar aquí. Las noches las pasas con angustia, hasta un estornudo te parece un drama. No he vuelto a dormir bocabajo. De un día para otro te ocurre esto y te ves flojo y desprotegido", asevera el portero en el vídeo.

Relata como poco a poco notó que su cuerpo no respondía de la misma forma: "Me acuerdo que ese día lo pasé mal. Me di cuenta que apenas podía levantar 15 kilos. Solo te queda un resentimiento por dentro descomunal. Notas que tu cuerpo no está igual que hace dos meses".

Sin embargo, un año después, Iker Casillas parece estar más fuerte que nunca: "Me encuentro con energía, me encuentro fuerte, me he encontrado a un Iker con una mentalidad muy diferente a la que yo pensaba. A los que nos ha gustado competir toda la vida y superar retos somos así".