2020 no empezó de la mejor manera para Ezequiel Garay. Antes del parón del deporte por el coronavirus, el central del Valencia tuvo una lesión de gravedad en el ligamento cruzado de su rodilla derecha que le desahució para el resto de la temporada.

Posteriormente, tras dar positivo por COVID-19, tuvo que quedarse en cuarentena. A pesar de estar distanciado de su familia, Garay trata de paliar estos días de confinamiento como buenamente puede.

En esta ocasión, el defensor argentino ha subido un vídeo a Instagram en el que se le ve disfrazado de tigre bailando junto a su mujer, Tamara Gorro, a ritmo de una canción de Jennifer López.

"Porque estoy encerrado. Porque pronto se acaba mi aislamiento. Porque estoy feliz por mi rodilla. Porque hay que inventar. Porque hay que reír. Porque hay que distraerse. Porque mi mujer me retó en el challenge que viralizó en Instagram. Por esto y mucho más, he hecho este vídeo. Y lo más sorprendente es que mi rodilla me limita los pasos, pero me deja bailar. ¿Os habéis reído de mí o conmigo? OBJETIVO CUMPLIDO", escribió el jugador en Instagram.