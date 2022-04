El odio en redes sociales es una lacra que está a la orden del día. Todo tipo de personajes públicos reciben infinidad de comentarios ofensivos. La futbolista Gabriella Howell ha sido la última en denunciar el acoso que recibe.

La jugadora del Sutton United, de Inglaterra, ha puesto sobre la mesa los lamentables comentarios que tiene que leer cada día en sus redes sociales: "Se puede jugar al fútbol y que te guste usar tacones altos".

Comentarios machistas y acoso que recibe en sus publicaciones. "Soy una jugadora de fútbol, los trolls viciosos dicen que me eligen por la apariencia más que por el talento", dice en declaraciones a 'The Sun'.

Preguntada por el motivo por el que no elimina esos mensajes de odio, Gabriella asegura que lo hace por concienciar: "Me gusta mantener los comentarios odiosos que recibo en mis perfiles y no los borro".

Reconoce la jugadora que aunque trata de ignorar todos esos mensajes, a veces no puede evitar que le afecten: "Tienes que desarrollar una piel dura...".

"No le vas a gustar a todo el mundo. Me lo repito a mí misma cuando veo estos comentarios", sentencia la futbolista inglesa.