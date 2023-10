Nuevo caso de machismo en el fútbol. En esta ocasión, por unas palabras de Cristiano Giuntoli, director deportivo de la Juventus, que en un evento organizado por 'La Gazzetta dello Sport' comparó los fichajes de futbolistas con una novia.

Lo hizo mediante la siguiente afirmación: "Hubo varios fichajes equivocados. Intentamos que suceda lo menos posible, pero nos equivocamos mucho".

"Fichas a un futbolista y esperas que sea como una novia. Vas a cenar con ella, pero la metes en casa y ves que no cocina, que no lava, que no plancha...", dijo.

El público presente en Trento, en el evento 'Festival dello Sport', aplaudió y rio la machista comparación de un dirigente que siguió hablando.

"Son jóvenes, y hay muchas variables. Hay que analizar y entender todo lo que hace falta en un jugador", dice.

Y sentencia: "Es muy complicado, pero es parte de nuestro trabajo".