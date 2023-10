Aitana Bonmatí repasó en 'Salvados' de la mano de Gonzo la difícil situación que ha vivido la selección femenina de fútbol tras proclamarse campeona del mundo en Australia y, sobre todo, después de que Luis Rubiales besase sin consentimiento a Jenni Hermoso.

Cuando el presentador le preguntó si esperaba un mayor apoyo del combinado nacional, la futbolista del FC Barcelona señaló que "no": "Cada uno es consciente de lo que hace y lo que no hace".

Sobre estas palabras le preguntaron a Dani Carvajal en zona mixta después de la victoria de España en Noruega para certificar la clasificación a la Eurocopa de 2024.

"La verdad es que no sé a qué se refiere. No sé a qué se puede referir, si apoyar más o no apoyar", explicó el lateral del Real Madrid.

"Al final ha pasado lo que ha pasado. Ellas están restructurando lo que creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la Federación y bueno, pues están restructurando todo el staff, lo que es el marketing, la comunicación, etc...", añadió.

"Nosotros nos centramos en lo que nos toca. Ganar y seguir a lo nuestro", zanjó Carvajal, que no quiso profundizar más en el tema.