"He vivido aquí grandes momentos. Para mí hoy no es un día triste, es un día feliz porque lo he dado todo por este club", ha declarado Filipe desde el Wanda Metropolitano, durante una conferencia de prensa en la que estuvo arropado principalmente por el entrenador colchonero, Diego Pablo Simeone.

Junto al técnico argentino también asistió la plana mayor de la primera plantilla, con los capitanes Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y Jan Oblak a la cabeza. Además, también participó en la despedida de Filipe el consejero delegado del Atlético, Miguel Angel Gil Marín, y luego los elogios empezaron con micrófono en mano para el presidente del club, Enrique Cerezo.

"Todos estamos contigo. Se te quiere, se te admira y sabes que éste siempre será tu casa. Que te vaya muy bien, que tus éxitos también serán los nuestros", afirmó Cerezo antes de ceder la palabra al homenajeado, que el pasado 30 de junio había acabado su contrato con la entidad colchonera.

"Esto no me gustaría llamarlo acto de despedida. Me gustaría llamarlo acto de agradecimiento, por todo lo que viví aquí. Me gustaría agradecérselo a todos los que me acompañaron en esta increíble aventura, con ocho años en el Atleti", señaló el lateral brasileño.

"Gracias a ti, Miguel Angel, por confiar en mí cuando estaba en el Dépor aún lesionado y después para volver a confiar en mí para traerme otra vez de Londres, y permitir que viviese otros cuatro años, que sin lugar a dudas han sido los mejores años de mi vida", añadió, justo antes de recordar sus mejores momentos con la camiseta rojiblanca.

El Atlético solo le había ofrecido un año más de contrato y otro opcional, algo que no cumplía con las pretensiones de Filipe para seguir a las órdenes de Simeone. Así, se marcha del equipo del Metropolitano para poner rumbo al CR Flamengo, a la espera de hacerse oficial esta nueva etapa en su país natal para las próximas dos temporadas y media.