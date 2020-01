Fernando Vázquez, entrenador del RC Deportivo de la Coruña, ha concedido una entrevista a 'Radio Marca' en la que no ha dudado en calificar el veto parental de Vox como "una mierda".

"Me parece una mierda, una chorrada. ¿Cómo se pueden intentar suprimir derechos de los escolares? ¿A qué punto vamos a llegar? ¿A que un padre diga que no quiere que su hijo no quiere recibir matemáticas o inglés? Me parece una estupidez muy grave, no es para reírse", opina el entrenador y también profesor.

Su llegada ha supuesto un soplo de aire fresco a un Deportivo que parecía en una deriva sin opción a ser revertida y que ahora se encuentran en una misión en la que "cada partido es una final".

"La gente tiene miedo a contratar a personas mayores, piensa que nos estancamos y nos paramos. Pueden pensar que eres caduco, pero yo os digo que no", opina.

Una exigencia de Vox a PP y Cs

Desde Vox, se insiste en que la aprobación del veto parental va a ser "una condición necesaria" para que la formación de extrema derecha apoye a PP y Cs en los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Isabel Celaá, ministra de Educación, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el veto parental antes de que el Gobierno lleve ante los tribunales esta medida.